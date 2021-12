Egy svéd cég tényleg chipet rak az oltott emberekbe – ezzel gyorsítják az oltott státusz igazolását

A HVG.hu számolt be arról, hogy az Epicenter, amely egy igen sikeres startup, hosszabb ideje vizsgálja, miként lehet elektronikus eszközöket az emberi testbe illeszteni.



A svéd társaság legújabb kísérletei a koronavírus ellen már beoltott embereknek szólnak:

A Daily Mail szerint ezt a folyamatot egy apró, a bőr alá helyezett mikrochip jelenti.

A felröppent hiedelmekkel ellentétben, a szerkezetet nem az oltással juttatják be, hanem utólag helyezik be.

A cég egy mobiltelefonnal kezdte el használni a terméket. A mobil ebben a helyzetben egyszerre volt a leolvasó és a chipben lévő információ megjelenítője.

Az Epicenter rámutatott, hogy sem a plasztikkártyát, sem digitális – mobiltelefonról mutatható Covid-igazolvány – nem kényelmes, hiszen mindkettőt elő kell venni, belépni az alkalmazásba, stb.

A karban lévő mikrochip és a rajta lévő kód ezzel szemben sokkal gyorsabb, hiszen a viselőjének csak egy pillanatra kell szabaddá tennie a karját.

A chipet a karba, vagy a hüvelyk- és mutatóujj közé lehet beültetni a cég szerint. Aki pedig megunja, nem akarja tovább viselni, annak az Epicenter az eltávolításban is segít. A tömeges bevezetés azonban még odébb van, egyelőre a prototípust fejlesztik.

