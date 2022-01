Hirtelen nagyot nőtt a jég Északon

Az elmúlt két évtized harmadik legnagyobb jégtakarója alakult ki, nagyon rövid idő alatt.

Az elmúlt évek legnagyobb kiterjedésű jégtakaróját mérte 2021 decemberének végén az Egyesült Államok hó- és jégkutató központja. Közel 13 millió négyzetkilométert fedett jég, ami az elmúlt 18 év második legnagyobb kiterjedése – írja az index.hu.

A meleg időjárás miatt még november végén is nagyon kevés jég volt a régióban, a tenger nagyon gyorsan, mindössze két hét alatt fagyott be. Az év utolsó harminc napjában 3,2 millió négyzetkilométerrel nőtt a jeges területek kiterjedése, emiatt több teherhajó is jég fogságába esett és hetekig vártak segítségre. Egy nukleáris meghajtású orosz jégtörő hajó kilenc hajóból álló konvojnak csinált utat hatezer kilométer hosszan.

