Bejelentette a kormány: hiába az oltás, 75 000 oltási igazolás válhat érvénytelenné Ausztriában

Új szabályok léptek életbe Ausztriában: a Johnson&Johnson cég egyadagos vakcináját hétfőtől már nem ismerik el teljes értékű oltásnak. Az országban közel 75000 oltási igazolvány válhatott érvénytelenné, és a határon sem fogadják el, ha valaki csak egyetlen Janssen-oltást kapott.

Mintegy 75 000 oltási igazolás válhatott érvénytelenné a járványügyi szabályok novemberi változása miatt Ausztroában.

Ugyanis a Johnson&Johnson egyadagos vakcináját hétfőtől már nem ismerik el teljes értékű oltásnak

Akit ezzel az oltóanyaggal oltottak be, annak egy második oltást is fel kell vennie ahhoz, hogy megerősítse védettségét a koronavírus ellen, és oltási igazolása is érvényes legyen – közölte az egészségügyi minisztérium, hozzátéve, hogy ehhez a Pfizer és a Moderna cégek oltóanyagait ajánlják.

