Tömegével kerülnek kórházba a covid-mellékhatás miatti unalom miatt

Többek között a konyhai, illetve a barkácsbalesetek miatt kellett több ezer britet a balesetire szállítani.

Az otthon ülő ember unatkozik és próbál magának valami elfoglaltságot találni, igazából bármit, csak történjen végre valami, legyen az főzés, barkácsolás, vagy egy új háziállat befogadása.

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) 2020-21-re vonatkozó adatai szerint 8 300-an kerültek kórházba azért, mert megsérültek valamilyen szerszámtól. 349 sebesültön a fűnyíró fogott ki, míg 5 300-an azért kerültek a balesetire, mert leestek valami játszótéri alkalmatosságról, igaz, ezen utóbbi csoport átlagéletkora a 9 és fél év volt, de azt sem szabad elhallgatni, hogy így is több tucatnyian voltak közöttük a harminc pluszosok, sőt, nyolcan a játszótéri betyárok közül a kilencvenedik életévüket is betöltötték már – számolt be a The Guardian.

