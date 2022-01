Minden idők hatodik legmelegebb éve volt 2021

A NASA és az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Központ (NOAA) friss adatai alapján a mérések kezdete óta a hatodik legmelegebb év volt 2021 – írja az MTI. A szakértők szerint a rendkívül meleg év egy hosszú távú felmelegedési trend része, amely gyorsulni látszik.

A NASA, a NOAA és a Berkeley Earth monitorozócsoport is csütörtökön mutatta be az elmúlt év globális hőmérsékletére vonatkozó méréseinek eredményeit, amelyek alapján a tavalyi értékek nem maradtak el sokkal a szélsőségesen meleg 2016-osoktól és 2020-asoktól. A NASA adatai szerint a tavalyi év 2018-cal holtversenyben volt a hatodik legforróbb esztendő, míg a NOAA mérései alapján 2021 2018-at megelőzve lett a hatodik. A Berkeley Earth adatai is a hatodik helyre sorolják a tavalyi évet.

Gavin Schmidt klímakutató, a NASA csapatának vezetője szerint a hosszú távú trend teljesen egyértelmű. A jelenség hátterében az emberiség áll, és nem fog elmúlni, amíg nem fejezzük be a szén-dioxid légköri mennyiségének növelését.

