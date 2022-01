Teljesen kikészültek az Ausztriában dolgozó magyarok az osztrák szigorításoktól

Ezt mondják a szomszéd országban dolgozó magyarok.

A kötelező oltás bevezetése egyre nagyobb ellenállást szül, erről is beszéltek a Privátbankárnak az Ausztriában dolgozó magyarok. A sógoroknál dolgozó magyarok azt is elmondták, hogy az oltatlanok már most is sok helyről ki vannak rekesztve, ugyanakkor még vannak kiskapuk.

"Egy liberális országban, amely mindenkit elfogad, az emberek csalódottan tapasztalják, hogy míg szexuális identitásuk vagy vallásuk felett szabadon rendelkezhetnek, addig saját testük es egészségük felett ezt nem tehetik meg"

- mondta Feri, egy hosszú évek óta Bécsben élő és dolgozó magyar.

Gyuri viszont úgy véli, hogy az oltás személyes ügy:

"A legtöbben azt szeretnék, hogy hagyják meg mindenkinek a szabad akaratát ebben a döntésben. Az egészségügyi dolgok legyenek újra személyesek, amelyek csak az orvosra és páciensére tartoznak."

Gyuri úgy látja, hogy már az oltott osztrákok is kezdenek belefáradni a járványkezelésbe:

"A közvetlen környezetemben egyre többen gondolkodnak el azon, hogy fenntartható-e az állandó oltakozás. Sokan nem akarnak már harmadik, negyedik, sokadik adagot. A legtöbb oltott ismerősöm, kollégám belefáradt az állandó tesztelgetésbe, időpont-egyeztetésbe, vitatkozásba, a munkahely elvesztése feletti aggodalomba. Kényszer hatására, illetve a látszólagos szabadság visszanyeréséért döntöttek az oltás mellett, nem pedig egészségügyi okokból"

- mondta Gyuri.

