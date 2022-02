Rabszolgaként tartották a magyar nyugdíjast Angliában, belehalt a bánásmódba

A férfi szerencsét próbálni ment Angliába, de tragikus vége lett az álomnak.

Szörnyű körülmények között találtak rá a rendőrök a magyar Varga Andrásra, akit fogvatartója, James McCann egy hónapon keresztül kemény rabszolgamunkára kényszerített Észak-Angliában – írja a Blikk.hu. A nyugdíjas férfi nem sokkal azután, hogy kiszabadították, életét vesztette, fogvatartóját pedig a napokban ítélte el a bíróság.

Varga András egy közvetítőn keresztül feketemunkásként a szigetország több pontján is megfordult, ám kilátástalannak tűnő helyzete és a gyenge angoltudása miatt az utcára került. McCann 2017-ben karolta fel a hajléktalanná vált férfit, hogy szállás és pénz ellenében nála dolgozzon. Gyakorlatilag a végkimerülésig.

McCann a megismerkedésük után magával vitte Andrást Anglia az északkeleti partján, Blyth Beachen lévő birtokára, ahol annak előbb egy sátorban, majd egy kis fészerben kellett élnie a kert közepén. A férfinek – tizenöt gyermek édesapjaként – kevés ideje maradhatott a kétkezi munkára, András pedig alkalmasnak tűnt a feladatra, hogy a ház körüli teendőket elvégezze. A magyar segédmunkás kezdetben hálás volt befogadójának, de ekkor még nem tudta, mi vár rá a későbbiekben.

McCann és élettársa napi 10 fontért (4100 forintért) a lehető legkeményebb munkákat adták Andrásnak: többek között neki kellett mosogatnia és kertészkednie – miközben neki még sokszor a mosást sem engedték –, s a kifulladásig dolgoztatták. A rendkívüli hidegben a magyar férfi még akkor sem tehette be a lábát a család otthonába, amikor senki sem volt otthon, és mivel a kunyhójában se víz, se áram nem volt, általában egy lavór vízben vagy a tengerben fürdött. Még a mosdó használatát is megtiltották neki, így a dolgát egy helyi szupermarketben vagy nyilvános vécékben kellett elvégeznie. András jelenléte és emberhez nem méltó körülményei a McCann környezetében élők figyelmét is felkeltették, és ők értesítették a rendőröket, akik kiszabadították a nyugdíjast.

Megtalálásakor András – annak ellenére, hogy fogvatartói kihasználták és kizsákmányolták –, örült, hogy legalább nem az utcán kellett élnie, ugyanakkor elmondta, ha nem érkezik meg időben a segítség, valószínűleg utolérte volna a fagyhalál. Ám McCann a bíróságon azt állította, szerinte ndrás jobban szeretett kinn tartózkodni, mint a lakásban.

Forrás: Blikk.hu