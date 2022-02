Zelenszkij nyugtat, Boris Johnson valós veszélynek látja az orosz inváziót

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn késő este elismerte a két szakadár ukrán területet, és csapatok beküldéséről döntött Luhanszkba és Donyeckbe. Zelenszkij ukrán miniszterelnök szerint ezzel Oroszország felmondja a minszki megállapodásokat és a normandiai négyek által hozott döntéseket is figyelmen kívül hagyja.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddre virradóan videóüzenetben fordult az ukránokhoz, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette a Donyec-medencei szakadár "népköztársaságok" Ukrajnától való függetlenségének elismerését, és kijelentette, hogy most "nincs ok a kaotikus cselekvésre, az álmatlan éjszakára".

Boris Johnson és Volodimir Zelenszkij Kijevben 2022. február 2-án

Fotó: wikipedia CC BY 4.0/president.gov.ua

"Amint változást látunk a helyzetben, amint a kockázatok növekedését látjuk, mindazt tudatni fogjuk. Most nincs ok a kaotikus cselekvésre, mindent megteszünk, hogy ez a jövőben is így maradjon" – hangoztatta az államfő. Hangsúlyozta, hogy Kijev elkötelezett a helyzet békés, diplomáciai úton történő rendezése mellett.

"Csakis ezt az utat követjük" – emelte ki.

Zelenszkij leszögezte egyúttal, hogy Ukrajna nem adja fel területeit.

"A saját földünkön vagyunk, nem félünk senkitől és semmitől, nem tartozunk senkinek semmivel, és nem is adunk senkinek semmit, és ebben biztosak vagyunk. Mert nem 2014 februárja van, hanem 2022 februárja. Más ország, más hadsereg, de ugyanaz a cél: a béke, Ukrajna békéje" – fogalmazott az elnök, utalva arra, hogy 2014-ben csatolta el Oroszország Ukrajnától önhatalmúlag a Krím-félszigetet, majd robbantotta ki a fegyveres konfliktust a Donyec-medencében. "Egy ország, amely nyolc éve támogatja a háborút, nem tudja fenntartani a békét, ahogy állítja" – jelentette ki az államfő.

A Kreml változatlanul tagadja Kijev vádjait, amelyek szerint a kezdetektől fegyverekkel és katonákkal segítette a Donyec-medencei szakadárokat, a térségben dúló konfliktust pedig Moszkva "polgárháborúnak", Ukrajnán belüli belháborúnak nevezi.

Zelenszkij videóüzenetében hangsúlyozta, hogy Ukrajna nemzetközileg elismert határai Oroszország lépései ellenére is változatlanok maradnak. Szavai szerint Ukrajna egyértelműen szuverenitása és területi integritása megsértésének minősíti Oroszország legutóbbi lépéseit. Kiemelte, hogy e döntések következményeiért minden felelősség Oroszország politikai vezetését terheli.

"A megszállt donyecki és luhanszki régiók függetlenségének elismerése azt jelentheti, hogy Oroszország egyoldalúan kilép a minszki egyezményekből, és figyelmen kívül hagyja a normandiai keretek között hozott döntéseket" – szögezte le az elnök, hozzátéve, hogy ez aláássa a béketörekvéseket és lerombolja a tárgyalási formátumokat.

A Donyec-medencei konfliktus tárgyalásos rendezésére életre hívott úgynevezett normandiai formátumban Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország vesz részt.

Boris Johnson: valós lehetőség az orosz invázió Ukrajnában

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint valós lehetőség az Ukrajna elleni orosz invázió "a következő órákban és napokban".

A londoni kormányfői hivatal keddi tájékoztatása szerint Johnson ezt a véleményét az ukrán elnökkel, Vologyimir Zelenszkijjel tartott hétfő éjjeli telefonos megbeszélésén fejtette ki.

A tárgyalás előzményeként Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfő este bejelentette, hogy Moszkva azonnali hatállyal elismeri a délkelet-ukrajnai szakadár "Donyecki Népköztársaság" és "Luhanszki Népköztársaság" szuverenitását.

Johnson az ukrán államfővel tartott megbeszélésén erőteljesen elítélte Putyin lépését, kijelentve: a fejlemény nyomán működésképtelenné váltak a kelet-ukrajnai válság rendezését szolgáló minszki megállapodások és az egész minszki folyamat.

A brit miniszterelnök közölte Zelenszkijjel, hogy London máris egyeztetést kezdett partnereivel, és a következő napokban felveti az ügyet az ENSZ Biztonsági Tanácsában, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél (EBESZ).

Johnson tájékoztatta az ukrán elnököt arról is, hogy a brit kormány már felvázolt olyan szankciókat, amelyek célkeresztjében az Ukrajna területi integritásának megsértéséért felelősök állnak, és ezek az intézkedések már kedden érvénybe lépnek.

Liz Truss brit külügyminiszter nem sokkal korábban szintén azt közölte, hogy a brit kormány már kedden újabb szankciókat jelent be Moszkvával szemben.

A Downing Street tájékoztatása szerint Johnson és Zelenszkij egyetértett abban, hogy orosz invázió esetén a Nyugatnak támogatnia kell Ukrajnát, de továbbra is diplomáciai megoldásra kell törekedni "az utolsó lehetséges másodpercig".

A londoni miniszterelnöki hivatal közölte azt is, hogy Johnson elnökletével kedd kora reggel összeül a brit kormány különleges fejlemények idején ülésező, az adott helyzetnek megfelelően változó összetételű tanácskozó testülete (COBRA) a legújabb ukrajnai események megvitatására.

A Downing Street szóvivője szerint a COBRA-ülés napirendjén lesz a brit válaszlépések összehangolása is, beleértve a megállapodást egy jelentős, azonnal érvénybe léptetendő szankciócsomagról.

Biden elnöki rendeletben tiltja meg gazdasági tevékenység folytatását a szakadár régiókkal

Joe Biden amerikai elnök rendeletben tiltja meg, hogy bármely amerikai állampolgár "új kereskedelmi tevékenységet kezdeményezzen, vagy befektessen" a délkelet-ukrajnai szakadár régiókban, amelyek szuverenitásának elismerését hétfő este jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök – jelentette be közleményében Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője.

Psaki azt írta: a rendelet "felhatalmazást ad arra is, hogy szankciókat vezessenek be bármely olyan személlyel szemben, aki úgy dönt, hogy Ukrajna e területein tevékenykedik".

Az Egyesült Államok számított erre a lépésre Oroszország részéről és "kész azonnal reagálni" – tette hozzá a szóvivő.

Psaki felhívta a figyelmet, hogy a mostani szankciók elkülönülnek azoktól "a gyors és súlyos gazdasági intézkedésektől", amelyeket Amerika "a szövetségesekkel és partnereivel egyeztetve" arra az esetre készített elő, ha Oroszország megtámadná Ukrajnát. A szóvivő hozzátette, hogy továbbra is folyamatosan konzultálnak a szövetségeseikkel és partnereikkel a "következő lépésekről" és az ukrán határ mentén zajló eszkalációról.

"Határozottan elítéljük Putyin elnök azon döntését, amely szerint elismeri az úgynevezett donyecki és luhanszki népköztársaság függetlenségét" – jelentette ki hétfői közleményében Antony Blinken amerikai külügyminiszter.

A politikus szerint a mostani döntés ellentmond a minszki megállapodásban foglalt orosz kötelezettségvállalásoknak, valamint Oroszország diplomácia iránti állítólagos elkötelezettségének, és "egyértelmű támadás Ukrajna szuverenitása és területi integritása ellen." Blinken úgy fogalmazott: "támogatásunk Ukrajna szuverenitása és területi integritása, valamint Ukrajna kormánya és népe iránt megingathatatlan."

A Fehér Ház közleménye szerint a Biden vezette kabinet hamarosan további intézkedéseket is bejelent, amiért "Oroszország kirívóan megsértette nemzetközi kötelezettségvállalásait".

Azt is közölték, hogy Biden telefonon egyeztetett Emmanuel Macron francia államfővel, valamint Olaf Scholz német kancellárral. Az amerikai elnök Vlagyimir Putyin bejelentése után szintén telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Amerikai hírügynökségi információk szerint a Biden-adminisztráció elrendelte, hogy az amerikai nagykövetség még Ukrajnában maradt munkatársai is hagyják el a kelet-európai országot. A külügyi tárca február közepén jelentette be, hogy a kijevi nagykövetségen megszünteti az amerikaiaknak nyújtott konzuli szolgáltatást, amelyet átmenetileg a nyugat-ukrajnai Lviv (Lemberg) városában lévő amerikai képviseleten vehetnek igénybe. A Bloomberg értesülései szerint a nagykövetséget most "Lengyelországba költöztetik."

