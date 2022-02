CNN: robbanásokat hallottak Kijev és Odessza közelében

Putyin tévébeszéde után a CNN helyszíni stábjai robbanásokat hallottak Ukrajna több pontjáról, többek között a főváros, Kijev és Odessza városának közelében.

Fotó: MTI/AP/Vadim Ghirda

A CNN élő adásában is lehetett hallani Kijevben a robbanásokat.

Live on @CNN air- Matthew Chance hears loud explosions in the Capital City of Kyiv. Unclear where they came from- but they happened just minutes after Putin effectively declared war on Ukraine. Moments later Chance put a flack jacket on live on the air. pic.twitter.com/EQgsKPzlJQ