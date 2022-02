Ami ráadásul Kijev határában található.

Fotó: @NatashaBertrand/Twitter

Matthew Chance, a CNN haditudósítója élőben jelentkezett be az Antonov nemzetközi repülőtérről. A felvételekből kiderül, hogy a helyszínt nemrég elfoglalták az orosz légierő helikopterrel érkező deszantosai – írja a 444.hu.

A katonák parancsnoka a tudósítónak elmondta: az orosz légierő egységei elfoglalták az egész repteret és az ott található katonai légibázist is.

A céljuk légihíd megteremtése Oroszország és az ukrán főváros között. Az orosz kézre került nemzetközi repülőtér a város határán nem sokkal túl, Kijev központjától durván 25 kilométerre található.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA