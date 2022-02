Zelenszkij: én vagyok az oroszok első számú célpontja

Csütörtök este hatperces beszédben foglalta össze a nap fejleményeit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki az áldozatok számának ismertetése mellett általános mozgósítást is hirdetett és azt is megpedzegette, hogy ugyan kapnak segítséget nyugatról, de tulajdonképpen egyedül maradtak a hazájuk védelmében.

Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Az elnök arról is beszélt, hogy az ellenség őt és a családját is ki akarja iktatni, de hangsúlyozta, hogy nem tervezi elhagyni az országot – írja a Telex.

„Az ellenség engem jelölt meg első számú célpontként, másodikként pedig a családomat”

– mondta Zelenszkij, de kijelentette, hogy a fővárosban marad a kormányzati negyedben a nélkülözhetetlen kormányszervek tagjaival együtt, és hozzátette, hogy családja is Ukrajnában marad.

Zelenszkij beszédében jelentette be azt is, hogy az orosz invázió első napján 137 ukrán vesztette életét, és további 306 személy sérült meg. Az áldozatok közül legalább 10 civil. Az elnök azt is hozzátette a Nyugatnak címezve, hogy

„Egyedül vagyunk a hazánk védelmében. Ki fog most velünk együtt harcolni? Hogy őszinte legyek, nem látok senkit.”

Az elnök általános mozgósítást is hirdetett, a 18-60 év közötti férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát.

Címlapkép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat