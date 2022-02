Behatoltak Kijevbe a páncélosok – Molotov-koktél használatára buzdít a védelmi minisztérium

Behatoltak Kijev egyik kerületébe az orosz páncélosok, erősítette meg Twitteren az ukrán védelmi miniszter péntek reggel.



A védelmi minisztérium arra buzdította a lakosságot, hogy szálljon szembe a megszálló orosz erőkkel, ha kell, Molotov-koktélokkal, ehhez és ennek használatához több anyag is terjed már az interneten.

Közlése szerint az orosz alakulatok elérték Kijev egyik külső, Obolon nevű kerületét, és már csak 9 km-re vannak a város központjából, ahol felvételeken már látszanak is az orosz páncélosok.

The invaders ran over a civilian car with military equipment in #Obolon. There was a man inside. pic.twitter.com/Z5GBm1Tnq5