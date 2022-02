Szovjet zászlóval felszerelt tankok Ukrajnában – úgy tűnik, Putyin tényleg vissza akarja állítani a Szovjetuniót

Az egész világ azt találgatja, Putyin vajon megáll-e Ukrajna határainál.

Most úgy tűnik, Putyin valóban restaurálni akarja a régi Szovjetuniót, aminek egyes orosz tankok érdekes módon adnak nyomatékot: szovjet zászlókkal lobogózták fel őket.

Ezen a videófelvételen szovjet zászlóval látható egy orosz tank:

A T-72B3 tank with a roof screen, a "Z" marker, and a Soviet flag driving along the Dnieper.https://t.co/0j1961OoEw pic.twitter.com/rx26hsOX5l