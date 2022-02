Videón egy vallatás: az orosz katonáknak azt mondták, Ukrajna támadta meg Oroszországot

A több részből álló videón az hallható, hogy a fiatalembert saját bajtársai lőtték le: hiába kiabálták, hogy ők is oroszok.

A kihallgatás során az is kiderült, hogy elöljáróik azt mondták nekik, Ukrajna megtámadta Oroszországot, tehát ők abban a hitben indultak a harcba, hogy az országukat védik.

️Footage of the interrogation of another captured Russian soldier. It turns out that the officers told them that #Ukraine attacked #Russia. pic.twitter.com/nHfbS8MX9z