Az oroszok felrobbantották a kijevi hőerőművet

Vitalij Klicsko bejelentette a kijevi hőerőmű megsemmisülését.



Fotó: Youtube

A város polgármestere korábban már jelezte, hogy robbanásokat jelentettek egy Kijev észak részén fekvő erőműből. Klicsko „túlzás nélkül fenyegetőnek” értékelte a helyzetet és megjegyezte, hogy az éjszaka „nagyon nehéz lesz” Kijevben.

The Russian army destroyed the Kiev thermal power plant – Mayor Klitschko — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 25, 2022

Oroszországot és Fehéroroszországot is felelősségre fogják vonni tetteikért

A világ Oroszországot és Fehéroroszországot is felelősségre fogja vonni tetteikért. Felszólítjuk az összes államot, hogy fenntartás nélkül ítéljék el az Ukrajna elleni lelkiismeretlen támadást. Senkit sem szabad becsapni az orosz kormány hazugságáradatával – hívták fel a figyelmet közös nyilatkozatukban a NATO-tagállamok vezetői pénteken.

A brüsszeli székhelyű szervezet tagországainak vezetői pénteken rendkívüli tanácskozást tartottak Moszkva Ukrajna elleni hadműveletével kapcsolatban, és közösen aláírt nyilatkozatukban hangsúlyozták szolidaritásukat Ukrajna demokratikusan megválasztott elnökével, parlamentjével és kormányával, valamint "a bátor ukrán néppel, amely most hazáját védi".

"Vlagyimir Putyin orosz elnök támadása Ukrajna ellen szörnyű stratégiai hiba, amelyért Oroszország súlyos árat fog fizetni éveken keresztül, mind gazdasági, mind politikai értelemben"

- emelték ki.

A tagállami vezetők abban is megállapodtak, hogy további jelentős védelmi erőt telepítenek a szövetség keleti régióiba, hogy "erős és hiteles védelmet biztosítsunk a szövetség egész területén, most és a jövőben is".

A szövetség intézkedései, mint hangsúlyozták, "megelőző jellegűek, arányosak, és azok is maradnak".

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a rendkívüli ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: a szövetség beveti harcképes válaszcsapatait, szárazföldi, légi és tengeri gyorsreagálású erőket, és továbbra is küld fegyvereket, valamint légvédelmi eszközöket Ukrajnába. Mint mondta: több ezer katonáról van szó, akiket "a NATO most először vet be a kollektív védelemmel összefüggésben".

A szervezet vezetője a tagállamok nevében felszólította Moszkvát, hogy "hagyja abba ezt az értelmetlen háborút". Hozzátette: "azzal az új valósággal kell szembenéznünk, hogy Oroszország nyíltan megkérdőjelezi az európai biztonsági rendet.

Forrás: MTI