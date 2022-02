Súlyos harcok, rémület a kijevi éjszakában – friss felvételek

Robbantásokról és heves összecsapásokról számolnak be a helyszínről tudósító hírforrások Kijevből.

A BBC összeállítása szerint az ukrán fővárosban nagy robbanást hallottak a Majdan tér közelében, és több robbanást is jelentettek a város Troieshchyna nevű részéről.

A Kyiv Independent értesülései szerint több mint 50 robbanást és géppuskalövést jelentettek az állatkert közeléből és Shuliavka negyedben.

Victory Avenue, #Kyiv. The #Russians purportedly are trying to take one of the military units of the #Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/XjoHcxjkQI