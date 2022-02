Drámai felvétel: kijevi civilek Molotov-koktéllal robbantottak fel orosz tankokat

Elkeseredetten védik lakói az ukrán fővárost, a közösségi médiában egyre komolyabb felvételek látnak napvilágot.

Ezen a Twitteren megosztott videón például az látható, hogy Molotov-koktélokkal felfegyverzett (feltehetően) civil lakosok "leszednek" két orosz tankot:

@lookner, Ukrainian civilians are standing their ground against Russian tanks, attacking them with Molotov cocktails now in Kyiv. pic.twitter.com/sk6lcp9u9O