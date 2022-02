Felkavaró képsorok a mai harcokról – csak erős idegzetűeknek

Minden eddiginél erősebb képsorokat oszt meg az Ukrán Védelmi Minisztérium, és több olyan csoport, amely a védelmi erőket támogatja.

A felvételeken láthatók a kilőtt orosz járművek, lelőtt katonák, vagy olyan elfogott megszállók, akik arról beszélnek, hogy megbánták, hogy Ukrajnába vezényelték őket, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy adják meg magukat.

- írta a videóhoz az ukrán védelmi minisztérium

Egy másik videón pedig egy kiégett orosz katonai konvojt videóztak egy a fővárosba vezető autópályán.

The remains of the #Russian column near #Kharkov. pic.twitter.com/kkhvUedGGP