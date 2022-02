Kijevben visszaverték az oroszokat, viszont Harkivban megjelentek az utcákon – videó

Vasárnap reggel az ukrán főváros, Kijev továbbra is tartja magát, ott elmaradt az éjszakára jósolt orosz áttörés. A polgármester szerint a várost védő csapatok éjjel több alkalommal is összecsaptak beszivárgó orosz erőkkel, de vasárnap reggel Kijev továbbra is teljes ukrán ellenőrzés alatt van.

Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij

A kelet-ukrajnai nagyvárosban, az 1.4 milliós Harkivban viszont rosszabb a helyzet – olvasható a 444.hu vasárnap reggeli összefoglalójában.

Ukrán jelentések szerint már orosz csapatokat látni az utcákon. Az ukrán védelmi minisztérium heves utcai harcokról számolt be a sűrűn lakott nagyvárosból, arra kérik a lakosságot, hogy maradjanak az ovóhelyeken.

Russian military vehicles bearing the infamous "Z" markings have reportedly been sighted within the city limits of Kharkiv. @unian advises anyone in the area to seek shelter immediately. https://t.co/UZVSOwccjm pic.twitter.com/ngYoiAQrNQ