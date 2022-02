Elfoglaltak egy várost az oroszok Ukrajnában, Klicsko szerint nem zárták körbe Kijevet

Az Azovi-tenger partján fekvő Bergyanszkot nem védték ukrán egységek. A 100 ezer lakosú település Mariupol és Melitopol között fekszik, egy kisebb haditengerészeti bázis is található ott. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere cáfolta, hogy az oroszok körbezárták volna az ukrán fővárost teljesen.

Elfoglalták az oroszok Bergyanszkot

A BBC nyomán arról számolt be a hvg.hu hétfő reggel, hogy az orosz hadsereg egységei elfoglalták az ukrajnai Bergyanszki városát, ezt Alekszandr Szvidlo polgármester közölte a BBC-vel.

Kiégett katonai jármű Harkivban 2022. február 27-én.

Az orosz támadók a polgármester szerint vasárnap délután hatoltak be az Azovi-tenger partján fekvő, 100 ezer lakosú városba, nem sokkal később pedig már a központban voltak, este 8 órára pedig a városháza is a kezükbe került, ukrán haderő nem állomásozott a városban.

A település Mariupol és Melitopol között fekszik, egy kisebb haditengerészeti bázis is található a területén.

Klicsko: nem igaz, hogy körbezárták volna Kijevet

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere cáfolta az Associated Press neki tulajdonított korábbi cikkét, miszerint Kijevet körbezárták az orosz erők és az emberek evakuálása lehetetlen. Ezt a polgármester a Telegram-csatornáján, az Instagram-oldalán és a sajtósán keresztül üzente, hogy ez nem igaz, ezek csak orosz álhírek, aminek ne üljön fel senki – írta meg a Telex.

Kora hajnal óta lövik Csernyihivet, Kijevben és Harkivban is feszült a helyzet

Rakéták találták el Csernyihiv városát, egy lakóépületet is meglőttek. A 444 a BBC nyomán arról számolt be, hogy eddig mindössze egy sérültről érkezett jelentés a Kijevtől 150 kilométerre fekvő városból, amelyet a tüzérségi tűz hajnal óta ér. A cikk szerint találat ért egy óvodát – mely ki is gyulladt – és egy ötemeletes lakóházat, valamint a helyi piac egyik üzletét is.

Kijevben és Harkivban is robbanásokat lehet hallani – írtuk meg hajnali cikkünkben.

Pisochyni reggeli videó az éjjeli tüzérségi támadás után a harkivi régióból

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Boris Johnson brit miniszterelnöknek úgy fogalmazott az éjjel, hogy a következő 24 óra kritikus lesz.

