Európa után Ázsia is gyomrost ad Putyinnak – Japán és Dél-Korea is oda csap, ahol az nagyon fáj

Több távol-keleti ország is bejelentette vagy megerősítette hétfőn, hogy részt vesznek az Oroszország elleni gazdasági-pénzügyi szankciókban.

Kanda Maszato, a japán pénzügyminisztérium valutapolitikáért felelős helyettes vezetője újságíróknak azt mondta:

Vivian Balakrisnan szingapúri külügyminiszter a parlamentben közölte: hazája kiviteli tilalmat fog elrendelni olyan termékekre, amelyeket „fegyverként lehet alkalmazni” az ukrán nép elleni károkozásra és leigázásra.

Dél-Korea szintén szigorít az Oroszországba irányuló exporton, megtiltva a stratégiai cikkek kivitelét, és csatlakozik a nyugati országok döntéséhez, amely kizárja a legjelentősebb orosz bankokat a SWIFT bankközi kommunikációs rendszerbő.

Szöul a stratégiai olajtartalékok további felszabadításáról is döntést hozott a nemzetközi energiapiac stabilizálása érdekében, és fontolóra vett további intézkedéseket is, például cseppfolyós földgáz viszonteladását Európába.

A tárca vonatkozó közleményében elítélte az orosz hadműveletet, és közölte azt is, hogy Dél-Korea növeli az Ukrajnának szánt humanitárius segélyt is, és erről tájékoztatta az Egyesült Államokat is.