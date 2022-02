Rövidesen kezdődhetnek az orosz-ukrán tárgyalások – az ukrán delegáció már megérkezett (videó)

Moszkvai idő szerint délben (magyar idő szerint délelőtt tízkor) megkezdődhetnek a tárgyalások az oroszok és az ukránok között.

Archív, 2012-es fotó Megyinszkij Palkovics László akkori kulturális államtitkárra. Fotó: MTI Fotó: Soós Lajos

A CNN az orosz küldöttséget vezető Vlagyimir Megyinszkijre hivatkozva azt írja, hogy az oroszok azonnal készen állnak a tárgyalásra, amint az ukrán tárgyaló delegáció megérkezik.

The Ukrainian delegation arrived in the area of the Ukrainian-Belarusian border to take part in talks with representatives of the Russian Federation https://t.co/RKxx6801eh