Tragikus képsorok: "Gyerekeket" küld a biztos halálba Putyin – videó

A Twitterre került ki ismét egy videó, amelyen egy alig 21 éves katona kihallgatása és üzenete látható.

A fiatal katona beszélgetése az őt kihallgató tiszttel az alábbiak szerint zajlott. Többen is megjegyezték, hogy van valami elképesztően brutális abban, hogy a fiatal katonán egy rajzfilmfigurás póló van a katonai egyenruha alatt. Kommentekben többen is megjegyzik, hogy a legtöbb áldozat hasonlóan fiatal.

Úgy néz ki, a Putyin féle hadvezetés 18-20 éveseket küld a szinte biztos halálba. Több videón is látszik az, hogy nem is nagyon akarnak harcolni az orosz katonák, inkább megadják magukat.

Az Ukrán Védelmi Minisztérium pedig folyamatosan osztja meg azokat a képet, hogy a civil lakosság hogyan tud tankot, páncélozott járműveket megsemmisíteni és hogyan küldheti a pokolba azokat a megszállókat, akik nem adják meg magukat.

- Az Orosz Föderáció katonája vagyok, *kimondja a nevét*. Születési évem 2000. Katonai egységem 52/634. Felhívok minden szolgálót, hogy ne menj be Ukrajna területére, és ne harcolj.

- Miért?

- Amint átmentünk az *ukrán* az oszlopra lőttek.

- Melyik ország határát lépted át?

- Belgorod városából indultunk.

- Melyik területre?

- Ukrajna területére. Ránk lőttek, én kórházba kerültem. A kórházban volt egy sebészet. Most Poltavában vagyok, fogságban.

