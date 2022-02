Brutális videó: újabb csecsen katonákat lőttek agyon az ukránok, disznózsírral kenik a lőszereket

A véres videót a Nexta posztolta a Twitter oldalára.

A leírás és a kommentek szerint az áldozatok ismét a csecsen gárda emberei voltak. Mint ismertes a Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője, Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségese szombaton közzétett egy videófelvételt, amin arról beszél:

Szombat éjjel az ukránok speciális különítménye végzett Magomed Tusajevvel, aki a csecsenek egyik legfontosabb hadvezére volt.

- írták a videóhoz.

The military say they shot the #Kadyrovites pic.twitter.com/XlpxcVHCVX