A csecsen vezetőn röhög a világ: "február 31-ig" adott haladékot Európának

A villámgyorsan leszedett hadvezérük után ismét nagyot égett az oroszbarát csecsen haderő.



A Csecsen Köztársaság elnöke, Ramzan Kadirov hétfőn egy fenyegető bejegyzésben üzent Európának, ebben pedig azt írja,

- számolt be a RIA orosz állami hírügynökség.

Ramzan Kadyrov, PhD:

Europe has to cancel its sanctions against Russia *BEFORE FEBRUARY 31ST*

or face consequences pic.twitter.com/Rk5FjrAeSP