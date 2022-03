Herszon ellen megindult a támadás, több ukrán városban is légiriadó volt

Az orosz-ukrán háború hatodik napjának reggelén sem látszik, hogy csendesedne a konfliktus: Herszon ellen támadás indult, több ukrán városban légiriadó szól, Kijev felé rendkívül hosszú orosz hadoszlop vonul, Harkivban napok óta súlyos harcok folynak. Egyre több szankció éri Oroszországot, miközben egyre több fegyver és más felajánlás érkezik Ukrajnába nyugatról.

Herszon ellen támadás indult

A BBC ukrán forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz csapatok az éjszaka folyamán megtámadták Herszon városát, mely Ukrajna déli részén, a Dnyeper folyó torkolatában található, és amely stratégiai fontosságú a Dnyeperen átívelő hídja miatt – olvasható a hvg.hu cikkében.

Kiégett járművek roncsai egy bombatámadást követően Kijevben 2022. február 28-án

A város Nova Kahovka és Mikolajiv között fekszik, az előbbi várost pár napja foglalták el, az utóbbi még ukrán kézen van. A terület azért is fontos, mert innen a Dnyeperen átérve egyenes út vezet Kijev felé, illetve Odessza is gyorsan megközelíthető.

A cikk szerint az ukrán állami különleges kommunikációs szolgálat számolt be arról a Telegram-csatornáján, hogy az orosz csapatok a reptérről a mikolajivi autópálya és a hűtőházak melletti körgyűrű irányába haladnak. A BBC tudósítója korábban erős robbanásokat észlelt a herszoni reptér irányából.

A herszoni ukrán vezetés a Facebookon számolt be arról, hogy az orosz csapatok körbevették a várost, de még nem foglalták el azt. A polgármester szerint az oroszok ellenőrzőpontokat állítottak fel a városba vezető utakon. A polgármester arra kérte a helyieket, maradjanak higgadtak és ne provokálják az oroszokat.

Klicsko büszke az ukránokra, akik harcolnak a jövőjükért

Vitalij Klicsko ex-bokszoló, Kijev polgármestere adott interjút a CNN-nek – írja a Telex –, amelyben többek között arról beszélt, hogy büszke az urkánokra, amiért megvédik a hazájukat. Elmondása szerint a fővárost megállás nélkül támadják az oroszok, minden órában robbanásokat lehet hallani, a lakosság sok időt tölt a bunkerekben és nagyon feszültek.

Arról is beszélt, hogy a jövőjüket akarják most ellopni ezzel a háborúval, és arra is kitért, hogy nem tudja megmondani, Kijev meddig állja az orosz nyomást, de ez hosszú idő lehet.

„Demokratikus, modern európai országként látjuk a jövőnket. Ennyi. Nincs vita. Ez a célunk. Ezért küzdünk. A hazánkért harcolunk. Harcolunk az álmainkért.”

- idézi a Telex a kijevi polgármestert.

Kijev felé 64 kilométeres orosz hadoszlop vonul, az éjjel is bombázták a fővárost és Harkivot, elfoglalták Nyikolajevkát a szakadárok

Amerikai cég műholdjai figyeltek fel az ukrán főváros felé vonuló óriási orosz hadoszlopról, amelyben harckocsik, páncélozott harcjárművek, tüzérségi eszközök és csapatszállítók vannak. Az oszlop Kijev ellen vonul, a várakozások szerint kemény ostromra készülnek az ukrán főváros ellen – írtuk a Telex nyomán korábbi cikkünkben.

A hvg.hu arról számolt be az MTI nyomán, hogy hétfő éjjel kisebb intenzitással, de tovább folytatódott Harkiv és Kijev oroszok általi bombázása.

Harkivban orosz csapatok felrobbantottak több transzformátort is, emiatt sok lakásban áramkimaradás és vízhiány keletkezett Ihor Terehov polgármester elmondása szerint. Napközben az oroszok Grad típusú rakéta-sorozatvetőkkel lőtték a települést, több tucatnyi civil halálát és többszáz sebesülést okozva.

Kijevet is lőtték az éjjel az orosz csapatok, de kisebb intenzitással.

Az ukrán állami média jelentése szerint az oroszbarát szakadárok elfoglalták Nyikolajevka városát a donyecki régióban.

Több városban is légiriadóval indult a hajnal

A hvg.hu a The Kyiv Independent nyomán arról számolt be, hogy kedd hajnalban több városban – Rivne, Ternopil, és a volyni (volhíniai) területen – is megszólaltak a légvédelmi szirénák.

Tévedésből lelőttek egy izraeli DJ-t egy ukrán ellenőrzőponton

Egy ukrajnai közúti ellenőrző pontnál tévedésből lelőtték a 42 éves izraeli Roman Brodszkij lemezlovast, aki egy autóban a moldovai határ felé tartott, hogy onnan Izraelbe utazzon – jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet hétfőn. A hírt az izraeli külügyminisztérium is megerősítette.

Brodszkij az elmúlt években Ukrajnában élt, ahol Roman B néven dolgozott DJ-ként. Autója egy konvojjal tartott Moldovába, a járműben Brodszkij mellett ukrán barátnője és egy biztonsági őr tartózkodott.

A sajtójelentés szerint egy ellenőrző pontnál – Bila Cerkava városban, Kijevtől 84 kilométerre délre – az ott tartózkodó fegyveresek csecsennek vélték, és tévedésből lőtték le. Az eset szemtanúja volt a konvoj másik járművében utazó, Vadim nevű barátja, akinek még nem sikerült kijutnia Ukrajnából. Ő úgy nyilatkozott a ynetnek: "Úgy érezzük, eljött hozzánk a halál. Ma négyszer éreztük, és a feleségem terhes. Sokan vagyunk itt, akik nem tudjuk, mit tegyünk. Azt mondják, menjünk el egy 150 kilométerre lévő szállodába, de veszélyesnek tartanak és lelőnek mindenkit, aki kimerészkedik, vagy az oroszok, vagy az ukránok."

Brodszkij izraeli állampolgár felesége és két, 6 és 3 éves gyermeke biztonságos helyen Ukrajnában maradt. (MTI)

Lengyelországba és Észtországba látogat kedden Boris Johnson brit miniszterelnök

Johnson utazását a Downing Street tájékoztatása szerint az indokolja, hogy e két országot heveny módon érinti a jelenlegi ukrajnai válság.

Nagy-Britannia és a két kelet-európai ország egyaránt "olyan értékeket vall, amelyek védelme most fontosabb, mint eddig bármikor, a humanitárius helyzet ugyanakkor romlik" – idézte a kormányfő nyilatkozatát a londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője.

Johnson hozzátette: Nagy-Britannia külföldi szövetségeseivel együtt továbbra is maximális nyomást fejt ki Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjére, annak érdekében, hogy Putyin érezze ukrajnai cselekedeteinek következményeit.

Boris Johnson Lengyelországban Mateusz Morawiecki kormányfővel találkozik. A Downing Street szerint a látogatás célja a Közép-Európának nyújtott brit pénzügyi és diplomáciai támogatás megerősítése, mivel ez a térség humanitárius válság kilátásával kénytelen szembenézni.

Johnson Észtországban Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral együtt az ott állomásozó brit katonai kontingens tagjaival találkozik. Tárgyal emellett Kaja Kallas észt miniszterelnökkel és Alar Karis államfővel, mindenekelőtt az európai biztonság és stabilitás kérdéseiről – közölte kedden a Downing Street szóvivője.

Nagy-Britannia nemrégiben 350 katonát vezényelt Lengyelországba, és megkezdte az Észtországban állomásozó, eredetileg 900 fős brit katonai kontingens létszámának megkétszerezését is. (MTI)

A brit belügyminiszter szerint százezer ukrán állampolgár telepedhet le Nagy-Britanniában családegyesítés révén

Priti Patel a londoni alsóháznak küldött, a tárca által hétfő este ismertetett tájékoztatásában közölte: a brit kormány minden brit állampolgárnak, és mindenki másnak is, aki törvényesen telepedett le Nagy-Britanniában, lehetőséget nyújt arra, hogy Ukrajnában élő közvetlen hozzátartozóit Nagy-Britanniába hozassa.

Patel szerint ez az intézkedés önmagában százezer ukrán állampolgárnak teszi lehetővé, hogy menedékre leljen, munkát vállalhasson és igénybe vehesse a közszolgáltatásokat Nagy-Britanniában.

A brit belügyminiszter közölte: a kormány lehetővé tette azt is, hogy a brit állampolgárok Ukrajnában élő közvetlen rokonai, akiknek vízumra van szükségük a nagy-britanniai beutazáshoz, az ukrajnai Lvivben kialakított ideiglenes elfogadóhelyen, illetve a Magyarországon, Lengyelországban, Moldovában és Romániában működő brit vízumosztályokon is beadhatják Nagy-Britanniába szóló vízumkérelmüket.

Priti Patel tájékoztatása szerint a brit kormány az elmúlt hetekben feldolgozó stábok "özönét" irányította át ezekre a helyszínekre, és a vízumkérelmek elbírálása néhány óra alatt megtörténik.

A brit belügyminiszter hozzátette: a brit kormány az érintett ukrán állampolgárok esetében enyhítette a bevándorlási törvényben előírt angol nyelvismereti követelményeket és a letelepedéshez szükséges javadalmazási minimumot is.

Priti Patel tájékoztatója szerint ha egyes brit állampolgárok ukrajnai családtagjai nem felelnek meg a szokásos jogosultsági követelményeknek – de a biztonsági ellenőrzésen átmennek –, a brit belügyminisztérium vízum- és bevándorlási osztálya az érvényes bevándorlási szabályok figyelmen kívül hagyásával tizenkét hónapra szóló nagy-britanniai tartózkodási engedélyt állít ki nekik.

A brit kormány mindemellett legalább 2022 decemberéig meghosszabbítja azoknak az ukránoknak a tartózkodási engedélyét, akik átmeneti munkavállalási engedéllyel dolgoznak a brit gazdaság bizonyos szektoraiban.

A brit EU-tagság megszűnése után a brit kormány új bevándorlási szabályozást honosított meg, amely főleg a szakképzettség és az angol nyelvtudás alapján pontozásos kritériumrendszert alkalmaz a külföldiek nagy-britanniai letelepedési és munkavállalási kérelmeinek elbírálásához, függetlenül attól, hogy a kérelmezők az Európai Unióból vagy máshonnan érkeznek. (MTI)

