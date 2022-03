A Szumi régióban fekvő Ohtirka városában történt a légicsapás, a város jelenleg is ostrom alatt áll.

A BBC cikke szerint legalább 70 ukrán katona meghalt egy orosz légicsapásban vasárnap, a hírt ukrán hivatalos források is megerősítették – írja a hvg.hu. A cikk szerint a támadás a Szumi régióban található Ohtirkában történt, a város jelenleg is ostrom alatt áll.

Fotó: Twitter/Yulia L.

A mentők még hétfőn is kutattak a romok között, hátha találnak túlélőket.

It was a military unit.

under the wreckage 70 of my brothers, our soldiers.

Okhtyrka city

My heart is breaking#stoprussia#ukraine pic.twitter.com/qbyKGRLRw3