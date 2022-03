Döntött az Európai Parlament: EU-tagjelölti státuszt kap Ukrajna – állítja egy kijevi lap

Zelenszkij azt szeretné, hogy az oroszok előbb hagyják abba a bombázást, utána üljenek le a tárgyalóasztalhoz

Az ukrán elnök interjút adott a Reutersnek egy szigorúan őrzött kormányzati épületben, többek között arról beszélt, hogy az oroszok bombázását mindenképpen le kell állítani, és hogy ha a NATO nem is tudja bevenni Ukrajnát a tagjai közé, akkor is

Közben a Kijev Independet arról számolt be, hogy az Európai Parlament azt javasolja, Ukrajnát EU-tagjelölti státuszban részesítsék.

BREAKING: European Parliament recommends giving Ukraine EU candidate status.

The decision follows President Zelensky’s speech, where he called on the EU to “prove” that the union is with Ukraine. The resolution also demands that Russia withdraws all its troops from Ukraine.