Nem várnak a lengyelek – lefoglalják az orosz nagykövetség épületét, és a teljes orosz kézben lévő ingatlanvagyont

Lengyelország megkezdte a varsói orosz ingatlanok lefoglalásának folyamatát, beleértve a nagykövetség iskolaépületét is.



Az orosz nagykövetség épülete Varsóban

Az oroszok – a bírósági ítéletek ellenére – évek óta foglalják el a vonzó fővárosi helyeken található épületeket. A fővárosi városháza szerint ezen hamarosan változtatni kell.

#Poland has begun the process of seizing #Russian real estate in #Warsaw, including the school building at the embassy

This is reported by the #Polish authorities pic.twitter.com/DUMS4totEX