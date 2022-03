Sean Penn autóját hátrahagyva távozott Ukrajnából

Az Oscar-díjas színész egy dokumentumfilmet forgatott az orosz-ukrán háborúból, Lengyelország felé hagyta el két kollégájával az országot.

A Huffintgton Post nyomán a hvg.hu arról számolt be, hogy gyalog, a kocsiját is hátrahagyva távozott hétfőn Sean Penn Oscar-díjas színész Ukrajnából, aki azért érkezett az országba, hogy dokumentumfilmet forgasson a háborúba átváltó konfliktusról.

Fotó: Twitter/Sean Penn/videórészlet

A cikk szerint Penn és két kollégája az út szélén hagyták az autójukat és a csomagjaikkal több kilométert gyalogolva érték el a lengyel határt.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH