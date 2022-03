A legvéresebb harcok most Harkiv bevételéért dúlnak, öngyilkos lett egy lelőtt orosz bombázó pilótája

A harcok egyik epicentruma továbbra is Harkiv, az orosz csapatok keddről szerdára virradó éjjel tovább lőtték Ukrajna második legnagyobb városát, a polgármester szerint legalább 21 ember halt meg és további 112 megsérült.

Fotó: MTI/AP/Pavel Dorogoy

A Telex híre szerint találat érte a regionális rendőrkapitányságot is, a lángokban álló épületről Anton Herascsenko ukrán belügyminisztériumi tanácsadó is megosztott egy videót Telegramon, és hozzátette, hogy a Karazin Egyetem szemközti épülete is kigyulladt.

A kelet-ukrajnai terület kormányzója, Oleh Szinegubov szerint azonban minden támadást visszavertek, az erős rohamok ellenére továbbra is tartják a várost, és az oroszok „jelentős veszteségeket szenvedtek”.

Another devastating Russian strike on Kharkiv. This one hit the Karazin National University’s School of Sociology which sits across the street from the regional Interior Ministry office. Video via Anton Gerashenko, aide to Interior Minister. pic.twitter.com/pzG2XsKuY7