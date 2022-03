Traktorral lopják az ukránok a "dicső" orosz haditechnikát – így vontatják a 8 milliárdos önjáró légvédelmi rakétakomplexumot

Több cikk is született már arról, hogy az ukránok húzzák, vontatják a zsákmányolt orosz haditechnikát.

Vannak olyan videók, ahol egy falusi telepen már 8-10 harci jármű áll, amelyet a helyi gazdák vontattak oda.

A legutóbbi videón az látható, ahogy két traktorral húznak el egy 25 millió dollárba kerülő 9K330 Tor-t. Ez a jármű még az 1980-as években lett kifejlesztve, és alacsonyan repülő repülőgépek, helikopterek, robotrepülőgépek, pilóta nélküli repülőgépek, irányított rakéták és légibombák, valamint ballisztikus rakéták leküzdésére szolgál.

2 Ukrainian farmers have acquired a Russian Tor missile defence system for the next harvest.

