Ez lett az orosz-ukrán béketárgyalások eredménye

Ma is Fehéroroszországban találkoztak, mégpedig Breszt közelében, a Belavezsszka Puscsa nemzeti parkban, ahol 1991. december 8-án Borisz Jelcin orosz, Leonyid Kravcsuk ukrán és Sztanyiszlav Suskevics, a fehérorosz törvényhozás elnöke aláírta a Szovjetunió feloszlatásáról szóló szerződést.

Fotó: Twitter

A brit Guardian és a BBC az ukrán delegáció egyik tagjára hivatkozva azt írja, véget ért az újabb béketárgyalás az orosz és az ukrán delegáció között, és hamarosan jöhet a harmadik kör.

Fotó: 123RF.com

Az ukrán fél egyik tárgyalója, Mihajlo Podoljak szerint a tárgyalások második körében az ukrán fél nem érte el azokat az eredményeket, amikre számított, de az orosz és az ukrán fél is egyetértésre jutott abban, hogy a polgári lakosság kimenekítésére szolgáló humanitárius folyosók megnyitására szükség van, mivel már több ukrán várost is teljesen körbezártak az oroszok. Ezeken a folyosókon távozhatnak a megszállt városokból a békés civilek, illetve itt szállíthatnak gyógyszert és ételt a legélesebb harcok helyszíneire. Podoljak azt is elmondta, hogy egy átmeneti tűzszünet is elképzelhető az evakuációs folyamatok idejére, valamint hogy hamarosan harmadszor is tárgyalóasztalhoz ülnek. A BelTA fehérorosz hírügynökség Podoljakra hivatkozva azt írja, hogy a következő béketárgyalásra a jövő hét elején kerülhet sor.

Az orosz küldöttségből részéről napvilágot látott információkat a Blikk.hu cikkében olvashatják.

A február 24-én kirobbant orosz-ukrán háború óta ez az első alkalom, hogy a két fél bármilyen kérdésben is előrelépést ért el és vitás kérdésekben egyetértésre jutott.

Forrás: Blikk.hu