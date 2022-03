Ezzel csempészett egy kis életet az oroszok által bombázott fővárosba.

Fotó: @Ankita20200/Twitter

Twitteren jelent meg a videó, ami azóta a fél világot körbejárta – még a CNN is leadta. A felvételen az látszik, ahogyan egy kislány ukrán nyelven előadja a Jégvarázsból ismert Let is go című slágert – mégpedig egy kijevi bunkerben. Látható, hogy többen videózzák, mások pedig meghatottan hallgatják az éneket.

A telex.hu rámutat, hogy a dalválasztás különösen szívszorító, hiszen amellett, hogy a gyerekek körében népszerű animációs filmről van szó, a választott dal szövege – az ukrán fordításban is – egyes részeken szól elzártságról, szabadságról és büszkeségről.

Forrás: telex.hu

Fotó: @Ankita20200/Twitter