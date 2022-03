Kiszivárgott egy megrázó hangfelvétel.

A Novaja Gazeta című orosz lap hozta le a nagyjából tízperces hangfelvételt, amelyen egy tüntető kihallgatását követhetjük végig. A vallatás közeben végig bántalmazzák és alázzák a rendőrök a 26 éves Alekszandra Kaluzsszkih-et, mert a háború ellen tiltakozott. A hétvégén 4300 embert állítottak elő Oroszországban hasonló okokból – írja a 444.hu.

A tüntető a kihallgatás során többször is hivatkozik az orosz alkotmány 51. pontjára, ami alapján egy állampolgárnak nem kötelessége önmaga ellen vallani.

A vallatók a felvétel alatt többször egyértelműen megütik a fiatal nőt, de arról is hangot ad, amikor a haját húzzák, emellett a telefonját is széttörik. A bántalmazás mellett a kihallgatóktól – férfiak és nők is vannak köztük – ilyen mondatok hangzanak el:

Nézd meg a melleidet, úgy lógnak, mint a tőgyek, majd majomnak nevezi. Ez egy szarházi. Egy senki. Mit gondolsz, mit kapunk mi ezért? Putyin megmondta, verjük agyon az ilyeneket. Ennyi. Putyin a mi oldalunkon áll! Ti Oroszország ellenségei vagytok, a nép ellenségei. Mindjárt agyonverlek, kész, annyi volt. Még jutalmat is kapunk érte. Valami baj van az agyaddal.

Kaluzsszkih-et végül elengedték. A Novaja Gazeta követeli, hogy a belügyminisztérium vizsgálja ki az esetet. A lap a legnagyobb független hírforrás, ami megmaradt Oroszországban – hogy meddig működhetnek, az kérdés.

