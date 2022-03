A nyugati szankciók mellett most még ez is.

Február végén felfüggesztették a tiszteletbeli elnökségét, most viszont már Vlagyimir Putyin minden pozícióját elveszíti a Nemzetközi Dzsúdó Szövetségnél, jelentette be a szövetség vasárnap – írja a telex.hu. Az elnök mellett Arkagyij Rotenberg oligarchát is eltávolították a szövetségnél betöltött minden tisztségéből.

Mint ismert, Putyin nagy dzsúdós: nyolcadik danfokozatú, fekete öves, ráadásul az elmúlt években a nemzetközi szövetség (IJF) tiszteletbeli elnöke és az IJF dzsúdós nagykövete volt.

Ha ez még nem lenne elég, Putyint megfosztották már a 2013-ban szerzett tiszteletbeli taekwondós fekete övétől, és a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) is visszavonta a 2014-ben neki ítélt FINA-rendet.

