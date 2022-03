Biden bejelentette! Az USA betiltja az orosz kőolaj-, földgáz- és szénimportot

Az Egyesült Államok betiltja az orosz kőolaj-, földgáz- és szénimportot, ezzel újabb nyomást gyakorolva Moszkvára az ukrajnai invázió megtorlásaként – jelentette be kedden, a Fehér Házban elmondott beszédében Joe Biden amerikai elnök.

"Ma bejelentem, hogy az Egyesült Államok az orosz gazdaság fő ütőerét veszi célba. Betiltjuk az orosz kőolaj, földgáz és valamennyi energiahordozó importját" – fogalmazott Biden. "Ez azt jelenti, hogy többé nem fogadjuk az orosz kőolajat az Egyesült Államok kikötőiben, és az amerikaiak újabb erőteljes csapást mérnek Putyin hadigépezetére" – tette hozzá az elnök.

Hangsúlyozta, hogy ezt a döntést Washington a szövetségeseivel "szorosan egyeztetve" hozta meg. "Nem járulunk hozzá Putyin háborújának támogatásához" – fogalmazott.

Biden bejelentette, hogy az újabb szankcióknak "az Egyesült Államokban is meglesznek a költségei". Az elnök úgy fogalmazott: "a szabadság védelme nekünk is pénzbe fog kerülni". Felhívta a figyelmet, hogy a törvényhozás demokrata párti és republikánus képviselői is elfogadták ezt és egyetértettek abban, hogy "ezt meg kell tennünk".

Az elnök elismerte, hogy Ukrajna orosz inváziója már most is érinti az amerikai családokat, például az emelkedő üzemanyagárak miatt. "Putyin háborúja már most is sújtja az amerikai családokat a benzinkutaknál. Amióta elkezdte felvonultatni katonai alakulatait az ukrán határon, azóta a benzin (gallononkénti) ára 75 centtel emelkedett Amerikában és most tovább fog nőni" – fogalmazott Biden, aki hozzátette: mindent el fognak követni, hogy mérsékeljék az áremelkedést.

Az amerikai olaj- és gázipari vállalatokhoz szólva, Biden felhívta a figyelmet, hogy a háború "nem jelent ürügyet a túlzott áremelésekre" és a kormány nem fogja engedni, hogy "kizsákmányolják" az amerikai fogyasztókat. "Nincs itt az ideje a nyerészkedésnek és a túlárazásnak" – mondta az elnök.

