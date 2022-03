Nem kell többé védőmaszkot viselni, megszűnik a létszámkorlátozás a vendéglátóhelyeken, sportrendezvényeken, színházakban és mozikban.

Fotó: Handout / VATICAN MEDIA / AFP

Covid-igazolvány nélkül is be lehet majd menni bárhova, megnyithatnak a bárok, klubok és más szórakozóhelyek, és véget ér a magánrendezvények tilalma: lakodalmat, keresztelőt vagy házibulit is lehet ezentúl rendezni. Nem korlátozzák többé a tüntetések létszámát és az üzletek nyitvatartási idejét sem.

Forrás: MTI