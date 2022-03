Az operházat védik.

Fotó: @cristinamas_/Twitter

A BBC tette közzé a videót, ami azóta a közösségi médiát is körbejárta. A felvételeken az látszik, hogy néhány ukrán katona a Don’t worry, be happy című dalt játssza.

A Twitterre is feltöltött videóban az látszik, hogyan a katonák teljes harci díszben, barikádok előtt állva védik az odesszai operaházat – közben pedig néhány hangszeren játsszák a slágert.

Don't worry, be happy. In front of the barricades protecting now Opera House in #Odessa #Ukraine️ . @diariARA pic.twitter.com/KbquaYUEIK