A Fideszt látszólag nem zavarja, hogy 83 milliós sikkasztással gyanúsítják a tagját.

Fotó: Jakab Péter/Facebook

A hírek szerint Orbán Viktor kötelezővé tette a Fidesz-frakció tagjainak, hogy legyenek ott a köztársaságielnök-választásnál – és most nagyon úgy tűnik, hogy ezt mind be is tartották. Ott volt ugyanis a 83 milliós kenőpénz elfogadásával gyanúsított Völner Pál is, aki még decemberben mondott le a miniszterhelyettesi pozíciójáról a botrány nyomán.

A 444.hu kiszúrta, hogy az ülésteremben nem lehetett látni a volt politikust, amíg a jelöltek beszéltek, de ettől még szavazhatott.

A szavazáshoz ugyanis nem is kellett bemennie, mert ilyenkor a képviselők egy folyosói urnába dobják be a cetliket.

Jakab Péter azonban kitett egy videót a sajtó elől elzárt vörös társalgóból, amin jól látható Völner is.

Amíg nektek minden törvényt be kell tartani, addig a magyar országgyűlésben olyanok hoznak törvényeket, mint aki mögöttem is ül. Úgy hívják, hogy Völner Pál. Ő az, aki 83 millió forintot sikkasztott a végrehajtó maffia főnökével összejátszva

– mondja a Jobbik elnöke.

