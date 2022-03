"Továbbra is elég valószínűtlen, hogy Oroszország sikeresen elérte volna a háború előtti tervekben körvonalazott céljait. Szárazföldi erőik továbbra is korlátozott eredményeket érnek csak el, az orosz előretörést akadályozó logisztikai nehézségek továbbra is fennállnak" – írták a brit védelmi tárcánál, hozzátéve, hogy most csapataik átrendezésén dolgozhatnak, hogy a következő napokban újraindíthassák az offenzívát.

Fotó: MTI/AP/Felipe Dana

Forrás: 444.hu