Szijjártó elismerte, hogy Magyarország légtere is érintett a zágrábi drónrobbanás kapcsán

Orbán Viktor pedig beszélt a horvát Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel.

Csütörtök éjjel, néhány perccel éjfél előtt egy katonai felderítő drón zuhant le a horvát főváros közelében.

Fotó: Stipe Majic / Anadolu Agency / AFP

Andrej Plenković horvát miniszterelnök a zágrábi kormányzat tájékoztatása szerint már beszélt Orbán Viktorral és Mario Nobilo NATO-nagykövettel is. A Jutarnij.hr horvát újság értesülései szerint Orbán Viktor magyarázata szerint a drón Románia irányából érkezett Magyarországra. A horvát kormány vizsgálatot indított az ügyben.

Szijjártó Péter péntek délután reagált az ügyre, ezt írta a Facebook-oldalán:

– írta Szijjártó Péter.

Zoran Milanović horvát elnök péntek délelőtt videóban jelentkezett be, amelyben elmondta:

Megerősítette azt az értesülést is, miszerint a pilóta nélküli katonai gép Ukrajna felől érkezhetett a térségbe. A gép 700 km/órás sebességgel, 1300 méteres magasságban repülhetett át Magyarország felett.

A közösségi médiában több felvétel is terjed a becsapódás helyszínéről, ezeken jól látszódik a lezuhant drón által ütött kráter mérete.

Video of the crash site of an unknown object in #Zagreb.

The mayor of the #Croatian capital said there is no indication that it was an intentional act.

The circumstances are being investigated. pic.twitter.com/VpMCDdRDR4