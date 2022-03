Ukrán tisztségviselők azt állították vasárnap, hogy a megszálló orosz hadsereg foszforbombát is bevetett Luhanszk régióban, ami tilos nemzetközi egyezmények szerint. A foszforbombák elviselhetetlen szenvedést okoznak a megsebesülőknek, és hatalmas tüzet idéznek elő. Az orosz csapatok vetettek be hasonló eszközöket már a közelmúltban, Aleppo ostromakor, Szíriában. A Reuters és a nemzetközi hírügynökségek is jelezték, hogy egyelőre nem tudják ellenőrizni az állítások igazságtartalmát.

Az MTI szerint azt, hogy foszforbombát vetettek be az orosz harci gépek, Olekszij Bilocsickij, a popasznai rendőrség vezetője állította, majd ugyanezt mondta Ljudmila Deniszova ukrajnai emberi jogi ombudsman.

Az ombudsman egy fényképet is megosztott a Reuters hírügynökséggel a bomba hatásával kapcsolatban, de hozzátette, hogy egyelőre nincs bizonyítékuk.

Viszont ha beigazolódik a gyanú, akkor az háborús bűncselekménynek számít

– tette hozzá.

Popaszna, amelynek területén a rendőrfőnök szerint becsapódtak ezek a bombák, mintegy száz kilométerre van Luhanszktól nyugatra. Bilocsickij emlékeztetett arra, hogy foszforbombák leírhatatlan szenvedést okoznak a tőle megsebesülőknek, és hatalmas tüzet idéznek elő. A hírügynökségek hozzátették, hogy egyelőre nem tudják ellenőrizni az állítások igazságtartalmát.

Forrás: 444.hu, Szabad Európa, MTI