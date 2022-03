A legfrissebb beszámolók szerint az orosz csapatok újult erővel támadják az ukrán nagyvárosokat, különös tekintettel a stratégiailag kiemelten fontos Mariupolra. Beszámolók szerint az orosz erők egyre közelebb érnek az ukrán fővároshoz, Kijevért ádáz csata dúlhat, az ukrán elnök megüzente, csak akkor lesz az oroszoké, ha porig rombolják.

Miközben az orosz hadsereg folytatja Ukrajna invázióját, fiatal és idős énekesek és zenészek adnak elő a bunkerekben, a kijevi metróban és az ország más veszélyes területein menedéket kereső ukránoknak. Az alábbi videón egy kislány a Disney Jégvarázs című meséjének "Legyen hó" (Let it go) című dalát énekli, a közösségi oldalakon megosztott felvételre Idina Menzel amerikai énekesnő is felfigyelt, aki a betétdalt énekli Elsa szerepében.

Videó: Szabad Európa

Csaknem 3700 ukrán katonai objektum megsemmisítéséről számolt be vasárnap az orosz hadijelentés

Az orosz fegyveres erők Ukrajna katonai infrastruktúrájának 3687 létesítményét tették működésképtelenné a háború kezdete óta – közölte vasárnap Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője.

Emellett 99 repülőgép, 128 pilóta nélküli légijármű, 1194 harckocsi és más páncélozott harcjármű, 121 rakéta-sorozatvető, 443 tüzérségi ágyú és aknavető, valamint 991 speciális katonai jármű megsemmisítéséről számolt be. Azt mondta, hogy az orosz hadsereg egy nap néhol 14 kilométert nyomult előre, és több települést elfoglalt.

Forrás: Szabad Európa, Portfolio

Fotó: MTI