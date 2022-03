Sikeresen megmenekült egy 100 főből álló gyerekcsoport Ukrajnában evakuálásuk után. A gyermekeket egy árvaházól menekítették ki az orosz-ukrán határ melletti Szumi városában. A gyerekcsapat és kísérőik hosszú utat tettek meg, amíg elértek Nyugat-Ukrajnába.

Good news: the children from the Sumy care home we met after their emergency evacuation to Poltava have made it to western Ukraine. Long journey – but closer to safety. Their convoy even picked up others on the way, including mothers with premature babies pic.twitter.com/GFSsRk7TvT