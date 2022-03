Éjjel és hajnalban újra bombázták Kijevet, Oroszországban betiltották az Instagramot

Az orosz-ukrán háború 19 napjának reggelére sem enyhült a harcok hevessége, az ukrán fővárost vasárnap éjjel, hétfő hajnalban újabb orosz tüzérségi tűz érte, aminek következtében kigyulladt egy kilencemeletes lakóház. Orosz források szerint a csapataik létrehozták a Krím és a Donyec-medence közötti szárazföldi összeköttetést.

Kilencemeletes lakóház áll lángokban Kijevben

A The Kyiv Independent Twitter-bejegyzése szerint – írja a 444 – éjjel és hajnalban tovább bombázták az ukrán fővárost az orosz csapatok, aminek következtében kora reggel egy kilencemeletes lakóház is találatot kapott és kigyulladt, reggel még folyt a mentés. (444)

Az ukrán vészhelyzetek állami szolgálata által Twitteren közölt egyik kép a hétfőn hajnalban találatot kapott épületről.

Fotó: Twitter/Dsns.gov.ua

️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.

Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.

The building was hit at around 5 a.m.

Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J