Zelenszkij megköszönte a tiltakozását annak a nőnek, aki egy orosz tévé élő adásában mutatott háborúellenes feliratot

A nő az orosz Pervij Kanal élő műsorában rohant be egy háborúellenes felirattal a kezében, a szerkesztők hamar le is keverték az adást. A nőt azóta letartóztatták.

A Telex a Guardian nyomán arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij elnök hétfő késő esti beszédében kiemelte, hogy hálás azoknak az oroszoknak, akik a dezinformálás ellen harcolnak odahaza és igyekeznek megmutatni a valóságot a honfitársaiknak.

Fotó: YouTube/Sport_Life_Travel

Az ukrán elnök külön kiemelte azt a nőt, aki hétfőn az orosz Pervij Kanal ("Első Csatorna") műsorába rohant be a bemondó mögé egy háborúellenes felirattal a kezében – az élő részt a szerkesztők hamar le is keverték egy riportfelvételre.

- idézte a Telex Ukrajna elnökét.

A nőről annyit tudni, hogy Marina Ovsjannikovának hívják, és közösségi oldalán egy előre felvett videóban arról beszélt, az apja ukrán és a háború miatt egyetlen embert terhel felelősség, az pedig Vlagyimir Putyin.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74