Rémálomszerű videó készült két kijevi lakóház orosz bombázásáról

Több lakóépületet is találat ért Kijevben szerda hajnalban, a hírek szerint a bombázásokban legalább kilencen sérültek meg.

Fotó: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes

A történtekről most egy Sky News által hitelesnek minősített videó is előkerült.

Two high-rise buildings located in the Schevchenkivskyi District of Kyiv hit by shelling this morning. pic.twitter.com/TGVlpLyQRe