Ismét felcsillant a remény a tűzszünetre? Bizakodik az orosz külügyminiszter.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt az orosz RBK televízió adásában, hogy van remény a kompromisszumra, írja az MTI és a Nexta. Lavrov azért azt is hozzátette, hogy nehéz tárgyalásokat folytatnak Ukrajnával.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is arról számolt be, hogy jól haladnak a béketárgyalások Ukrajna és Oroszország között, és hozzátette, hogy akár a NATO-tagságról is hajlandók lennének lemondani.

Címlapkép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov