Ismét lakóházat támadtak az oroszok Kijevben, legalább egy ember meghalt

Ahogy szerda reggel, úgy csütörtökön is lakóházat lőttek az oroszok az ukrán fővárosban.

Fotó: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes

A katasztrófavédelem legalább egy halottról és három sérültről számolt be – írja a 444.hu.

A támadás következtében tűz ütött ki az épület 16. emeletén. A videón látható, ahogy menekítik a lakókat.

A man was killed in #Kyiv as a result of a downed rocket.

Another three were injured and 30 were evacuated. The cause was a fire and partial collapse of the structures of the upper floors of an apartment building. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/khHKYssJVJ